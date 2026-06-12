У Києві поліція затримала двох іноземців, яких розшукував Інтерпол

Фото: Нацполіція

Оперативники карного розшуку Нацполіції встановили та затримали громадян Туреччини та Узбекистану, які скоїли злочини на території своїх країн. Обидва фігуранти перебували у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews .

58-річний громадянин Республіки Узбекистан перебував у міжнародному розшуку за підозрою у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах.

Місцеперебування розшукуваного встановили та затримали на території Деснянського району Києва.

30-річного громадянина Турецької Республіки, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у незаконному позбавленні волі людини, оперативники ДКР НПУ затримали за підтримки патрульної поліції Києва на території Солом’янського району столиці.

Нагадаємо, що 10 червня під час патрулювання території Зміївської територіальної громади Харківської області працівники сектору кримінальної поліції виявили та затримали чоловіка, який перебував у державному розшуку.