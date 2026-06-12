В Харьковской области задержали мужчину, который годами скрывался от суда

Фото: полиция Харьковской области

10 июня во время патрулирования территории Змиевской территориальной громады Харьковской области работники сектора криминальной полиции обнаружили и задержали мужчину, который находился в государственном розыске

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Как сообщили в полиции, 37-летний житель общины совершил преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины и скрывался от органов суда.

На основании ч. 1 ст. 191 Уголовного процессуального кодекса Украины полицейские задержали разыскиваемого мужчину.

Он передан инициатору розыска для проведения дальнейших процессуальных действий.

Напомним, что Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность кадрового сотрудника российского ГРУ Артема Шмуля, организовавшего сеть диверсий в Одессе, привлекая к ней несовершеннолетних.