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08 июня 2026, 08:22

На Хмельнитчине пьяный водитель с тремя детьми в авто влетел в остановку

08 июня 2026, 08:22
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Фото: Национальная полиция
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В городе Нетешин 44-летний местный житель, управляя автомобилем "ЗАЗ-1102", не справился с управлением и въехал в пустую автобусную остановку

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла в воскресенье, 7 июня.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Во время общения с водителем правоохранители заметили признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр с помощью прибора "Драгер". Результат превышал норму – 1,59 промилле.

В салоне автомобиля находились трое несовершеннолетних детей 15, 12 и 10 лет. К счастью, никто не пострадал.

На водителя составили административные материалы по:

  • ч. 1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения), ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее за ДТП);
  • ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством без права на управление) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Черкасской области авто взлетело в кювет и перевернулось. В результате аварии 50-летний пассажир получил тяжелые травмы. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось – он умер. Водителя и 52-летнюю пассажирку осмотрели медики, от госпитализации отказались.

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