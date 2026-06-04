В Ровенской области военный СЗЧ насиловал 13-летнюю падчерицу

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В Ровенской области будут судить мужчину. Известно, что он неоднократно насиловал падчерицу

Об этом сообщает прокуратура Ровенской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, впервые мужчина изнасиловал падчерицу в 2023 году. Тогда девочке было 13 лет. Затем, в январе и феврале этого года, он снова насиловал девочку, когда они оставались дома наедине.

Муж тогда был уже в розыске, поскольку самовольно покинул воинскую часть. Его задержали через несколько дней в лесу неподалеку от села, где он проживал. Теперь он получил подозрение.

"В настоящее время обвиняемый находится под стражей без права внесения залога. За изнасилование девочки ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Своей вины он не признает", - об этом сообщила прокуратура.

Напомним, ранее в Закарпатье задержали 59-летнего мужчину, который насиловал внуку, пока ее мать была в роддоме. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.