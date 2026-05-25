12:23  25 травня
На Львівщині на трасі зіткнулися два кросовери: загинули три людини
09:26  25 травня
З'явилося відео з ТЦК у Тернополі, де загинув чоловік
07:52  25 травня
Понад тиждень у горах без їжі: в Румунії врятували українця
UA | RU
UA | RU
25 травня 2026, 10:49

У Києві через масовану російську атаку 24 травня пошкоджено близько 300 об'єктів

25 травня 2026, 10:49
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС України
Читайте также
на русском языке

У Шевченківському та Подільському районах Києва тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів. До відновлювальних робіт залучено майже 100 працівників ДСНС

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.

За його словами, в столиці загалом зафіксовано пошкодження близько 300 об'єктів. Найбільше постраждав житловий фонд – пошкоджень зазнали майже 150 приватних і багатоповерхових будинків.

Зеленський додав, що внаслідок вчорашнього обстрілу постраждали шість областей України.

Глава держави зазначив, що посилення системи протиповітряної оборони залишається пріоритетом.

"Захисту має бути більше: підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обовʼязково тиск на агресора має бути та відповідальність за всі ці удари", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру.

Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль. Внаслідок атаки на Київ була пошкоджена будівля Кабміну.

Раніше у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих від масованої атаки на Київ зросла до 87 людей, серед яких є троє неповнолітніх.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Шевченківський район Подільський район війна атака ліквідація ДСНС рятувальники пошкодження
Росіяни вдарили по Павлограду: пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа
25 травня 2026, 09:59
Росіяни атакували дронами Чернігів: виникли пожежі
25 травня 2026, 09:17
Ворожі атаки на Харківщину: постраждали 18 людей, серед них 5-річна дитина
25 травня 2026, 09:10
Всі новини »
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Херсонська волонтерка Олена Тарасенко, яка рятувала людей з окупації, отримала тяжкі поранення
25 травня 2026, 15:33
Ракетний удар по Дергачах: сталась пожежа, є загиблі
25 травня 2026, 14:55
На Волині судять директорів училища за збитки понад 1,4 мільйона на теплоенергії
25 травня 2026, 14:40
На Тернопільщині під час відпочинку на ставку загинув 22-річний рибак
25 травня 2026, 14:14
У Києві жінка "продавала" чоловікам виїзд за кордон
25 травня 2026, 13:55
Ракетний удар по Дніпру: троє поранених, двоє у важкому стані
25 травня 2026, 13:34
Масове отруєння після поминок: на Миколаївщині госпіталізували 13 людей
25 травня 2026, 13:24
Під виглядом кур'єрів: у Києві двоє чоловіків підпалили BMW столичного бізнесмена
25 травня 2026, 12:52
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
25 травня 2026, 12:35
На Львівщині на трасі зіткнулися два кросовери: загинули три людини
25 травня 2026, 12:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Всі блоги »