У Києві через масовану російську атаку 24 травня пошкоджено близько 300 об'єктів

У Шевченківському та Подільському районах Києва тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів. До відновлювальних робіт залучено майже 100 працівників ДСНС

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.

За його словами, в столиці загалом зафіксовано пошкодження близько 300 об'єктів. Найбільше постраждав житловий фонд – пошкоджень зазнали майже 150 приватних і багатоповерхових будинків.

Зеленський додав, що внаслідок вчорашнього обстрілу постраждали шість областей України.

Глава держави зазначив, що посилення системи протиповітряної оборони залишається пріоритетом.

"Захисту має бути більше: підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обовʼязково тиск на агресора має бути та відповідальність за всі ці удари", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру.

Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль. Внаслідок атаки на Київ була пошкоджена будівля Кабміну.

Раніше у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих від масованої атаки на Київ зросла до 87 людей, серед яких є троє неповнолітніх.