"Ориентировочно с трех часов ночи 25 мая армия РФ атакует город Чернигов ударными беспилотниками. В городе во время воздушной тревоги раздавались взрывы", – говорится в сообщении.

В одном случае известно о возгорании сухой травы, по другому адресу – о пожаре частного (дачного) дома.

Информация еще уточняется.

Напомним, ночью 25 мая под ударами российских беспилотников и артиллерии оказались три района Днепропетровской области. Повреждены дома и инфраструктура, пострадал 35-летний мужчина.