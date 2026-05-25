Вражеские атаки на Харьковщину: пострадали 18 человек, в том числе 5-летний ребенок
За прошедшие сутки российские войска обстреляли город Харьков и 21 населенный пункт области
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в результате атак пострадали 18 человек, среди них – 5-летний ребенок.
Больше всего пострадавших зафиксировано в городе Богодухов, где ранения получили 17 человек. Среди них – мужчины от 24 до 66 лет и женщины от 33 до 68 лет. В селе Петровка Шевченковской общины пострадал 44-летний мужчина.
Также враг атаковал беспилотниками Киевский район Харькова.
Для ударов по Харьковщине россияне применили широкий спектр вооружения, в частности, БпЛА типа "Герань-2", "Молния", FPV-дроны, а также беспилотники неустановленного типа.
В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах. Среди поврежденного – жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки, склады, админздания, магазины, кафе, а также сельскохозяйственная техника и элеватор.
Наибольшие разрушения потерпел Богодуховский район, где повреждены десятки объектов, в том числе жилые дома, транспорт и складские помещения.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 753 удара по 48 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак три человека получили ранения.