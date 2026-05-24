Внаслідок атаки на Київ пошкодження зазнала будівля Кабміну

Фото: Юлія Свириденко

У результаті російської атаки у ніч на 24 травня на Київ зазнала пошкоджень будівля Кабінету міністрів

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає RegioNews .

"Під час нічної атаки Росії на Київ була пошкоджена будівля уряду України. Внаслідок вибуху вибиті шибки. На щастя, ніхто не постраждав”, - написала глава уряду.

Свириденко додала, що постарілий російський диктатор, не маючи змоги зламати Україну і зазнаючи величезних військових та економічних втрат, не може нічого іншого, окрім як атакувати ракетами й дронами цивільні райони.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що загалом унаслідок російської атаки по Україні постраждали близько 100 осіб, четверо людей загинули.

За останніми даними, у Києві кількість постраждалих внаслідок російської масованої повітряної атаки сягнула 77 людей, серед них двоє дітей. Дві людини загинули.

Також у КМДА повідомили, що станція метро "Лук’янівська" у Києві відновила роботу і працює на вхід і вихід у напрямку вулиці Юрія Іллєнка.

Водночас вхід/вихід у напрямку торговельного центру "Квадрат" тимчасово зачинений, зауважили у КМДА.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ вночі 24 травня зафіксоване пошкодження будівлі "Київського муніципального академічного театру опери та балету”.

Росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру. Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль.

Також ворог спрямував на територію України майже 700 засобів ураження. Російські терористи задіяли весь арсенал — від балістичних ракет "Орешник" та "Кинджалів" до сотень безпілотників різних типів.