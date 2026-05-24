Рекордная атака: оккупанты применили "Орешник", "Кинжалы" и сотни "Шахедов"

В ночь на 24 мая враг направил на территорию нашего государства почти 700 средств поражения. Российские террористы задействовали весь арсенал - от баллистических ракет "Орешник" и "Кинжалов" до сотен беспилотников разных типов

Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ, передает RegioNews .

Основным направлением удара была столица Киев. В общей сложности радиотехнические войска зафиксировали зафиксировано 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БпЛА разных типов:

1 баллистическая ракета средней дальности (район пуска - Капустин Яр) - речь идет об "Орешнике";

2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

3 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон";

30 баллистических ракет "Искандер-М/С-400";

54 крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К"/"Калибр"

600 ударных дронов типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов Бандероль, дронов-имитаторов типа Пародия.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:30 утра противовоздушная оборона сбила/подавила 604 цели: 55 ракет и 549 беспилотников разных типов:

11 баллистических ракет "Искандер-М/С-400";

44 крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К"/"Калибр";

549 враждебных БпЛА разных типов.

Еще 19 вражеских ракет, вероятно, не добились целей. Информацию о них уточняют, а также устанавливают возможные места падения.

При этом 16 ракет и 51 ударный БпЛА попали на 54 локациях, еще на 23 локациях упали обломки сбитых дронов. Атака продолжается: в воздушном пространстве остается несколько беспилотников.

Напомним, что в ночь на 23 мая российские войска атаковали Украину 124 ударными беспилотниками типа Shahed (в том числе реактивными), а также дронами типов Гербера, Италмас и имитаторами Пародия.