12:11  24 мая
Трагедия в Тернопольском ТЦК: военнообязанный совершил самоубийство
11:59  24 мая
Атаки БПЛА на Черниговщине: шесть раненых, среди них трое полицейских
11:50  24 мая
Удар "Орешником" по Белой Церкви: сгорели три гаража
UA | RU
UA | RU
24 мая 2026, 10:10

Рекордная атака: оккупанты применили "Орешник", "Кинжалы" и сотни "Шахедов"

24 мая 2026, 10:10
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В ночь на 24 мая враг направил на территорию нашего государства почти 700 средств поражения. Российские террористы задействовали весь арсенал - от баллистических ракет "Орешник" и "Кинжалов" до сотен беспилотников разных типов

Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ, передает RegioNews .

Основным направлением удара была столица Киев. В общей сложности радиотехнические войска зафиксировали зафиксировано 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БпЛА разных типов:

  • 1 баллистическая ракета средней дальности (район пуска - Капустин Яр) - речь идет об "Орешнике";
  • 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 3 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон";
  • 30 баллистических ракет "Искандер-М/С-400";
  • 54 крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К"/"Калибр"
  • 600 ударных дронов типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов Бандероль, дронов-имитаторов типа Пародия.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:30 утра противовоздушная оборона сбила/подавила 604 цели: 55 ракет и 549 беспилотников разных типов:

  • 11 баллистических ракет "Искандер-М/С-400";
  • 44 крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К"/"Калибр";
  • 549 враждебных БпЛА разных типов.

Еще 19 вражеских ракет, вероятно, не добились целей. Информацию о них уточняют, а также устанавливают возможные места падения.

При этом 16 ракет и 51 ударный БпЛА попали на 54 локациях, еще на 23 локациях упали обломки сбитых дронов. Атака продолжается: в воздушном пространстве остается несколько беспилотников.

Напомним, что в ночь на 23 мая российские войска атаковали Украину 124 ударными беспилотниками типа Shahed (в том числе реактивными), а также дронами типов Гербера, Италмас и имитаторами Пародия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
российская армия Украина оккупант обстрел
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
Удар по столице: метро "Лукьяновская" не работает, ограничен вход на "Хрещатик"
24 мая 2026, 14:14
Россияне ударили по Никополю: один человек погиб, семь раненых, среди них дети
24 мая 2026, 13:56
Атаки на Херсонщине: 10 гражданских ранены в результате вражеских ударов дронами
24 мая 2026, 13:09
Атака БпЛА на Богодухов: 13 человек получили ранения
24 мая 2026, 12:49
Трагедия в Тернопольском ТЦК: военнообязанный совершил самоубийство
24 мая 2026, 12:11
Атаки БПЛА на Черниговщине: шесть раненых, среди них трое полицейских
24 мая 2026, 11:59
Удар "Орешником" по Белой Церкви: сгорели три гаража
24 мая 2026, 11:50
Спасательная операция в Киеве продолжается: количество раненых увеличилось, среди них дети
24 мая 2026, 11:07
Ад в столице: Россия ударила по всем районам Киева, повреждено более 50 локаций, есть погибшие
24 мая 2026, 10:59
Александр Усик победил Рико Верховена и защитил титулы чемпиона мира
24 мая 2026, 10:39
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »