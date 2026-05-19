НАБУ пришло с обысками к судьям Верховного Суда

Во вторник, 19 мая, НАБУ и САП проводят следственные действия по делам о коррупции в Верховном Суде

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что обыски и другие процессуальные мероприятия проходят по месту работы, проживания и в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного Суда.

По имеющейся информации, следственные действия также проводятся в отношении бывшего председателя Верховного Суда, дело которого рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Остальные детали в правоохранительных органах пообещали сообщить позже.

Напомним, недавно правоохранители провели обыски у двух членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В СМИ отмечают, что это связано с делом Ростислава Шурмы.