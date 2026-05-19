НАБУ прийшло з обшуками до суддів Верховного Суду

Фото: НАБУ

У вівторок, 19 травня, НАБУ та САП проводять слідчі дії у межах справи про корупцію у Верховному Суді

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що обшуки та інші процесуальні заходи відбуваються за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду.

За наявною інформацією, слідчі дії також проводять щодо колишнього голови Верховного Суду, справу якого наразі розглядає Вищий антикорупційний суд.

Інші деталі у правоохоронних органах пообіцяли повідомити згодом.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці провели обшуки у двох членів Національної комісії, яке здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У ЗМІ зазначають, що це пов'язано зі справою Ростислава Шурми.