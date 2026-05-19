В Запорожье мать продала сына для попрошайничества: ее приговорили к 9 годам

В Запорожье суд признал виновной 59-летнюю женщину, которая передала своего малолетнего сына для использования в попрошайничестве и получала за это денежное вознаграждение

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, после потери работы женщина сначала заставляла 12-летнего сына собирать деньги якобы на благотворительность.

Впоследствии, в декабре 2020 года, она передала ребенка постороннему лицу для дальнейшей эксплуатации за оплату – 600 грн в день.

Правоохранители разоблачили преступление после сообщения от местного жителя о возможной эксплуатации ребенка. Женщина была задержана во время передачи ребенка и получения средств.

Суд признал ее виновной в торговле людьми, совершенной в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 149 УК Украины), и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Ребенка изъяли из опасных условий и передали в центр социально-психологической реабилитации.

