Утренний авиаудар РФ по Краматорску: по меньшей мере 6 раненых

Фото: Национальная полиция

Утром 19 мая российские войска нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки по меньшей мере шесть человек получили ранения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что около 05:40 россияне сбросили на город три управляемые авиабомбы. Под удар попали жилищная застройка и объекты гражданской инфраструктуры.

Среди пострадавших – трое мужчин- и трое женщин в возрасте от 43 до 71 года. У них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Полицейские-парамедики оказали пострадавшим первую помощь и эвакуировали их в больницу.

Сейчас на местах попаданий работают следственно-оперативная группа и взрывотехники, документирующие последствия российских обстрелов. Обследование территории продолжается.

Напомним, 18 мая российские оккупантиы ударили из РСЗО "Смерч" по частному сектору Краматорска Погибла женщина 1943 года рождения, еще два человека ранены.

Как известно, в ночь на 19 мая РФ атаковала Украину 209 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.