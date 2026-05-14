В Киеве наркодилеры зашивали метадон в секонд-хенд

Киевская городская прокуратура

Как выяснили стражи порядка, злоумышленники ездили по всей Украине и арендовали квартиры. Они покупали в городе одежду из секонд-хенда и зашивали метадон. Эти вещи с "товаром" они отправляли по почте по разным городам.

Организатор и соорганизаторы – жители Черкасщины. Соорганизатор снабжал других членов организации автомобилями и выводил деньги, полученные от покупателей метадона, из криптогаманцев.

В частности, среди злоумышленников находился фитнес-тренер одного из киевских клубов. Он контролировал отправку метадона в эти регионы и работу так называемых экипажей - лиц, непосредственно отправлявших наркотики заказчикам.

"В мае 2025 года по результатам 47 обысков на территории 7 областей Украины участников преступной группировки задержали и сообщили им о подозрениях. Тогда же изъяли 332 посылки секонд-хенда с метадоном, стоимость которого по ценам "черного рынка" составляет 1,4 млн гривен. Прибыль преступной организации от бизнеса в месяц составила более 5 млн гривен", - сообщили в прокуратуре.

