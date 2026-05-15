На Буковине аферисты выманили у пенсионерки все ее деньги с карты
Аферисты продолжают выманивать деньги у людей разными способами. В этот раз пенсионерка на Буковине стала жертвой мошенничества
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.
61-летняя жительница Черновцов обратилась в полицию. Неизвестный ему обещал помощь с отправкой посылки из-за границы. В результате аферист убедил женщину перечислить ему 30 500 гривен.
"По указанному факту мошенничества сотрудники полиции Черновицкой области возбудили уголовное производство, предусмотренное ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Киеве разоблачили обманувшую военного аферистку. Она выманила у него более 700 тысяч гривен.
