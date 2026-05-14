Известно о трех погибших людях из-за массированного российского удара по столице ночью 14 мая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"Из-под завалов многоэтажки в Дарницком районе извлекли тело еще одной жертвы массированной атаки, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 человек удалось спасти.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация обновляется.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ продолжила атаку на Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском. Ранее сообщалось о двух погибших и 40 пострадавших.