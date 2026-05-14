10:57  14 мая
В Сумах возле остановки мужчина подорвался на гранате
10:18  14 мая
На Ровенщине женщина закурила возле бензина: два человека получили сильные ожоги
09:08  14 мая
На Запорожье мужчина получил ранения из-за атаки российского FPV-дрона
UA | RU
UA | RU
14 мая 2026, 11:41

В Киеве количество погибших из-за массированной атаки возросло до трех

14 мая 2026, 11:41
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Известно о трех погибших людях из-за массированного российского удара по столице ночью 14 мая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"Из-под завалов многоэтажки в Дарницком районе извлекли тело еще одной жертвы массированной атаки, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 человек удалось спасти.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация обновляется.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ продолжила атаку на Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском. Ранее сообщалось о двух погибших и 40 пострадавших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев война обстрелы погибшие последствия жертва
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Кропивницком ученик ранил одноклассника ножом в школе
14 мая 2026, 11:53
Более 15 тысяч гражданских украинцев погибли с начала вторжения РФ
14 мая 2026, 11:34
В Харькове задержали агента ФСБ, который вместе с женой корректировал удары по городу
14 мая 2026, 11:26
Насиловал дочь и продавал видео в даркнете: жителя Днепра отправили за решетку
14 мая 2026, 11:14
В Сумах возле остановки мужчина подорвался на гранате
14 мая 2026, 10:57
День вышиванки может стать государственным праздником в Украине
14 мая 2026, 10:55
На Черниговщине командир воинской части "прикрывал" подчиненных-прогульщиков
14 мая 2026, 10:45
Враг атаковал Запорожье: под ударом промышленная инфраструктура
14 мая 2026, 10:34
Массированная атака на Киев: увеличилось количество погибших и пострадавших
14 мая 2026, 10:26
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Валерий Пекар
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »