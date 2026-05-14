В Киеве количество погибших из-за массированной атаки возросло до трех
Известно о трех погибших людях из-за массированного российского удара по столице ночью 14 мая
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
"Из-под завалов многоэтажки в Дарницком районе извлекли тело еще одной жертвы массированной атаки, – говорится в сообщении.
Отмечается, что 28 человек удалось спасти.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация обновляется.
Напомним, в ночь на 14 мая РФ продолжила атаку на Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.
Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском. Ранее сообщалось о двух погибших и 40 пострадавших.