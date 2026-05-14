Атака РФ на Київ: п'ятеро загиблих, понад 10 людей – зниклі безвісти

Фото: ДСНС України

Кількість загиблих унаслідок масованої нічної атаки РФ на Київ зросла до п'яти

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, пошуково-рятувальна операція у Дарницькому районі столиці триває. Під завалами зруйнованого будинку можуть перебувати люди – понад десять осіб вважаються зниклими безвісти.

Рятувальники також продовжують роботи в Оболонському районі Києва.

До ліквідації наслідків російського обстрілу по всій країні вже залучили понад 750 працівників ДСНС та майже 750 поліцейських.

Зеленський додав, що крім Києва, внаслідок атаки постраждали й інші регіони. На Київщині поранено семеро людей, у Харкові кількість постраждалих зросла до 28, ще двоє людей дістали поранення в Одеській області.

Загалом по країні пошкоджено 180 об’єктів, з яких понад 50 – житлові будинки.

Також Зеленський повідомив, що під час гуманітарної місії в Херсоні російські війська двічі атакували FPV-дронами автомобіль Управління ООН з координації гуманітарних справ. В автомобілі перебували керівник місії та ще вісім співробітників організації. За словами президента, ніхто не постраждав.

"За всі ці удари буде справедлива відповідь", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 40 постраждалих.