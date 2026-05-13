Обіцяла безмежне кохання: у Києві аферистка виманила з військового понад півмільйона
У столиці викрили аферистку, яка обманула військового. Вона виманила в нього понад 700 тисяч гривень
Про це повідомляє поліція, передає RegioNews.
Столичні правоохоронці викрили 41-річну аферистку, яка виманювала гроші з військового. Сам захисник воював на Донецькому напрямку, де отримав тяжке поранення.
Жінка створила фейковий аккаунт з вигаданим імʼям у соцмережі. Вона видавала себе за тяжкохвору жінку, яка потребує термінової операції в Німеччині. Врешті вона переконала військового переказувати гроші на її рахунок.
Під час обшуку в квартирі жінки в Києві знайшли банківські картки та порад 114 тисяч гривень.
Нагадаємо, що у Дніпрі викрили 39-річного афериста. Він організував схему з продажу чужого житла.
На Київщині "салон краси" виявився "казино"Всі новини »
13 травня 2026, 17:55У Києві чоловік "підрізав" авто і пограбував військового – його судитимуть
13 травня 2026, 08:33На Житомирщині 18-річний хлопець організував нарко-бізнес
12 травня 2026, 21:15
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
На Херсонщині засудили пособника окупантів, який інтегрував український ліцей у систему освіти РФ
13 травня 2026, 21:17На Харківщині ідентифікували росгвардійця, який катував місцевого суддю
13 травня 2026, 20:53Військовий з Кіровоградщини проведе 15 років за ґратами за роботу на ворожу розвідку
13 травня 2026, 20:17На Житомирщині викрили масштабну схему у коледжі: посадовці фіктивно працевлаштували 14 "педагогів"
13 травня 2026, 19:45"Яєчна атака" під ВАКС: невідомий намагався поцілити в Єрмака
13 травня 2026, 19:10У Самборі посадовці заробляли на зриві мобілізації
13 травня 2026, 18:50Столичні копи затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Оболонському районі
13 травня 2026, 18:23На Київщині "салон краси" виявився "казино"
13 травня 2026, 17:55На Херсонщині ворожий безпілотник прицільно атакував людей
13 травня 2026, 17:49
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі блоги »