Обіцяла безмежне кохання: у Києві аферистка виманила з військового понад півмільйона

У столиці викрили аферистку, яка обманула військового. Вона виманила в нього понад 700 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція.

Столичні правоохоронці викрили 41-річну аферистку, яка виманювала гроші з військового. Сам захисник воював на Донецькому напрямку, де отримав тяжке поранення.

Жінка створила фейковий аккаунт з вигаданим імʼям у соцмережі. Вона видавала себе за тяжкохвору жінку, яка потребує термінової операції в Німеччині. Врешті вона переконала військового переказувати гроші на її рахунок.

Під час обшуку в квартирі жінки в Києві знайшли банківські картки та порад 114 тисяч гривень.



