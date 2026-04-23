23 апреля 2026, 19:26

Массовая гибель рыбы на Харьковщине: открыто уголовное производство

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Харьковской области правоохранители расследуют факт массовой гибели рыбы в водоеме на территории Чугуевского района

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, инцидент произошел в реке Северский Донец.

21 апреля в отдел полиции №2 Чугуевского районного управления поступило сообщение от Государственной экологической инспекции о возможном нарушении правил охраны вод.

Отмечается, что неустановленные лица могли спровоцировать загрязнение водоема, что, вероятно, привело к массовой гибели водных биоресурсов.

Назначены соответствующие экспертные исследования. Полиция устанавливает все обстоятельства и лица, причастные к возможному правонарушению.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 242 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны вод). Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничение или лишение свободы.

Напомним, двое жителей Одесщины наловили рыбы на 2,4 млн грн. Нанесенный рыбаками государству ущерб составляет почти 2,4 миллиона гривен. Браконьерам грозит ограничение свободы до трех лет.

