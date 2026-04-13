13 апреля 2026, 20:56

Чиновнику КГГА сообщено о подозрении из-за убытков более чем на 8,7 млн гривен

фото: полиция Киева
Руководителю Департамента КГГА объявили подозрение об ущербе общине почти на 9 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Правоохранители выяснили, что КГГА сдавала в аренду одному из предпринимателей нежилое помещение площадью более 575 кв. м в Соломенском районе и получала средства в бюджет общины. Впрочем, вскоре арендатор заявил о проведении значительных улучшений помещения, дающих право на его выкуп.

Как стало известно, руководитель Департамента коммунальной собственности исполнительного органа Киевского городского совета не обеспечил контроль за проведением улучшений арендованного имущества и не проверил представленные арендатором документы, где были указаны ложные сведения о якобы выполненных строительных работах в помещениях и подписал их.

В результате община потеряла имущество стоимостью более 7,4 млн грн, а также арендные поступления – более 1,3 млн грн, которые должны поступить в бюджет, если бы помещение и дальше оставалось в аренде.

За совершенное чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в Киеве чиновники "заработали" миллионы на закупке генераторов. Ущерб превысил 4,8 миллиона гривен.

подозрение Киев чиновники полиция КГГА
