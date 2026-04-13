Чиновнику КМДА повідомлено про підозру через збитки у понад 8,7 млн гривень

фото: поліція Києва

Керівнику Департаменту КМДА оголосили підозру щодо збитків громаді майже на 9 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці з’ясували, що КМДА здавала в оренду одному з підприємців нежитлове приміщення площею понад 575 кв. м у Солом’янському районі та отримувала кошти до бюджету громади. Втім, невдовзі орендар заявив про проведення значних поліпшень приміщення, які дають право на його викуп.

Як стало відомо, керівник Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради не забезпечив контроль за проведенням поліпшень орендованого майна та не перевірив подані орендарем документи, де були зазначені неправдиві відомості про нібито виконані будівельні роботи у приміщеннях, і підписав їх.

В результаті громада втратила майно вартістю понад 7,4 млн грн, а також орендні надходження – понад 1,3 млн грн, які мали б надійти до бюджету, якби приміщення і надалі залишалося в оренді.

За скоєне чиновнику загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

