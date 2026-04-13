UA | RU
UA | RU
13 квітня 2026, 20:56

Чиновнику КМДА повідомлено про підозру через збитки у понад 8,7 млн гривень

13 квітня 2026, 20:56
Читайте также на русском языке
фото: поліція Києва
Читайте также
на русском языке

Керівнику Департаменту КМДА оголосили підозру щодо збитків громаді майже на 9 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці з’ясували, що КМДА здавала в оренду одному з підприємців нежитлове приміщення площею понад 575 кв. м у Солом’янському районі та отримувала кошти до бюджету громади. Втім, невдовзі орендар заявив про проведення значних поліпшень приміщення, які дають право на його викуп.

Як стало відомо, керівник Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради не забезпечив контроль за проведенням поліпшень орендованого майна та не перевірив подані орендарем документи, де були зазначені неправдиві відомості про нібито виконані будівельні роботи у приміщеннях, і підписав їх.

В результаті громада втратила майно вартістю понад 7,4 млн грн, а також орендні надходження – понад 1,3 млн грн, які мали б надійти до бюджету, якби приміщення і надалі залишалося в оренді.

За скоєне чиновнику загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, в Києві чиновники "заробили" мільйони на закупівлі генераторів. Збитки перевищили 4,8 мільйона гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра Київ чиновники поліція КМДА
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »