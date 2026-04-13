В Киеве адвокат украл две элитные квартиры у клиентов

В Киеве разоблачили адвоката и его подельников. Они незаконно присвоили квартиры более чем на 25 миллионов гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, адвокат представлял интересы супругов. Это владельцы квартир в Киеве. В них он получил копии документов, а затем пытался завладеть их квартирами на Осокорках и Печерске.

Это квартиры в жилых центрах бизнес-класса площадью более 320 квадратных метров. Общая стоимость более 25 миллионов гривен.

Адвокат и его сообщники подделали доверенности от владельцев и привлекли лиц, выдававших себя за них у нотариуса. Таким образом, мошенники смогли получить право распоряжаться имуществом.

Правоохранители уже вернули квартиры владельцам, а аферисты получили подозрения.

