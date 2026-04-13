13 апреля 2026, 14:25

В Киеве адвокат украл две элитные квартиры у клиентов

Фото: из открытых источников
В Киеве разоблачили адвоката и его подельников. Они незаконно присвоили квартиры более чем на 25 миллионов гривен 

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, адвокат представлял интересы супругов. Это владельцы квартир в Киеве. В них он получил копии документов, а затем пытался завладеть их квартирами на Осокорках и Печерске.

Это квартиры в жилых центрах бизнес-класса площадью более 320 квадратных метров. Общая стоимость более 25 миллионов гривен.

Адвокат и его сообщники подделали доверенности от владельцев и привлекли лиц, выдававших себя за них у нотариуса. Таким образом, мошенники смогли получить право распоряжаться имуществом.

Правоохранители уже вернули квартиры владельцам, а аферисты получили подозрения.

Напомним, во Львове объявили подозрение мужчине, который незаконно присвоил квартиру. Он подделал официальный документ и, использовав фиктивный договор дарения. После смерти владелицы жилье должно было перейти в собственность городского совета.

