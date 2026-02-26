В Киеве чиновники "заработали" миллионы на закупке генераторов

Фото: прокуратура

В Киеве будут судить руководителя департамента городской государственной администрации. Речь идет о закупке генераторов по завышенным ценам.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, один из Департаментов КГГА в январе-апреле 2023 закупал дизельные генераторы для укрытий и пунктов несокрушимости. В то же время, ответственные за это люди не провели мониторинг цен генераторов при оптовой покупке.

В результате самые дорогие генераторы закупили по цене более 390 тысяч гривен при рыночной стоимости в 320 тысяч гривен. Также купили партию генераторов, которые стоили почти 90 гривен за штуку при цене 76 тысяч гривен у других поставщиков.

В результате убытки превысили 4,8 миллиона гривен.

