26 февраля 2026, 13:35

В Киеве чиновники "заработали" миллионы на закупке генераторов

26 февраля 2026, 13:35
Фото: прокуратура
В Киеве будут судить руководителя департамента городской государственной администрации. Речь идет о закупке генераторов по завышенным ценам.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, один из Департаментов КГГА в январе-апреле 2023 закупал дизельные генераторы для укрытий и пунктов несокрушимости. В то же время, ответственные за это люди не провели мониторинг цен генераторов при оптовой покупке.

В результате самые дорогие генераторы закупили по цене более 390 тысяч гривен при рыночной стоимости в 320 тысяч гривен. Также купили партию генераторов, которые стоили почти 90 гривен за штуку при цене 76 тысяч гривен у других поставщиков.

В результате убытки превысили 4,8 миллиона гривен.

Напомним, по делу о хищении продуктов более чем на 3 млн грн в Киевской области ДБР разоблачило командира части, как организатора схемы.

