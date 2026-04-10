10 апреля 2026, 11:42

Требовал у военного $7000 за "решение вопроса": в Виннице задержали адвоката

Фото: полиция
В Виннице сообщили о подозрении адвокату, который требовал у клиента-военнослужащего деньги за решение его юридических вопросов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, военный обратился к юристу за помощью по делу о самовольном уходе из части и увольнении со службы по семейным обстоятельствам. Стороны заключили соглашение, определив стоимость услуг 45 тысяч гривен.

Однако впоследствии адвокат потребовал у военного 7000 долларов за "избегание бюрократии". Он угрожал, что в случае отказа затянет процесс или создаст искусственные препятствия.

Военнослужащий обратился к правоохранителям. Адвоката задержали при передаче всей суммы взятки.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством). Ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Суд взял задержанного под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили чиновника ТЦК, который снимал с розыска на 3000 долларов. Фигуранта задержали во время получения денег.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
До полусмерти избили предпринимателя в Полтаве: нападавшие получили 18 и 15 лет
10 апреля 2026, 14:37
На Волыни поставщик электроэнергии "заработал" лишние десятки тысяч: как это произошло
10 апреля 2026, 14:20
На Полтавщине автомобиль влетел в забор: двое пассажиров в больнице
10 апреля 2026, 13:42
"Пропавшие" жены для отсрочки: на Сумщине раскрыли судейско-адвокатскую схему
10 апреля 2026, 13:27
На Прикарпатье делец заработал сотни тысяч гривен на платной парковке
10 апреля 2026, 13:15
Дроны атаковали порт в Одесской области: поврежден резервуар с маслом
10 апреля 2026, 12:58
Спецоперация на Запорожском направлении: поражены ключевые объекты ПВО РФ
10 апреля 2026, 12:49
Скандальная приватизация во Львове: Суд отменил сделку с компанией отца главы ОВА
10 апреля 2026, 12:36
На Кировоградщине поезд протаранил легковушку на железнодорожном переезде
10 апреля 2026, 12:14
На Днепропетровщине разоблачили дельцов, переправлявших мужчин за границу
10 апреля 2026, 11:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Юрий Касьянов
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »