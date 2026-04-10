В Виннице сообщили о подозрении адвокату, который требовал у клиента-военнослужащего деньги за решение его юридических вопросов

По данным следствия, военный обратился к юристу за помощью по делу о самовольном уходе из части и увольнении со службы по семейным обстоятельствам. Стороны заключили соглашение, определив стоимость услуг 45 тысяч гривен.

Однако впоследствии адвокат потребовал у военного 7000 долларов за "избегание бюрократии". Он угрожал, что в случае отказа затянет процесс или создаст искусственные препятствия.

Военнослужащий обратился к правоохранителям. Адвоката задержали при передаче всей суммы взятки.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством). Ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Суд взял задержанного под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили чиновника ТЦК, который снимал с розыска на 3000 долларов. Фигуранта задержали во время получения денег.