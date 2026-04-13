13 квітня 2026, 14:25

У Києві адвокат вкрав дві елітні квартири у клієнтів

Фото з відкритих джерел
У Києві викрили адвоката та його спільників. Вони незаконно привласнили квартири на понад 25 мільйонів гривень 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, адвокат представляв інтереси подружжя. Це власники квартир у Києві. У них він отримав копії документів, а згодом намагався заволодіти їхніми квартирами на Осокорках та Печерську.

Це квартири у житлових центрах бізнес-класу, площею понад 320 квадратних метрів. Загальна вартість понад 25 мільйонів гривень.

Адвокат та його спільники підробили довіреності від власників та залучили осіб, які видавали себе за них у нотаріуса. Таким чином шахраї змогли отримати право розпоряджатися майном.

Правоохоронці вже повернули квартири власникам, а аферисти отримали підозри.

Нагадаємо, у Львові оголосили підозру чоловіку, який незаконно привласнив квартиру. Він підробив офіційний документ і, використавши фіктивний договір дарування. Після смерті власниці житло мало перейти у власність міської ради.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
