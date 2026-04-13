У Києві адвокат вкрав дві елітні квартири у клієнтів

У Києві викрили адвоката та його спільників. Вони незаконно привласнили квартири на понад 25 мільйонів гривень

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, адвокат представляв інтереси подружжя. Це власники квартир у Києві. У них він отримав копії документів, а згодом намагався заволодіти їхніми квартирами на Осокорках та Печерську.

Це квартири у житлових центрах бізнес-класу, площею понад 320 квадратних метрів. Загальна вартість понад 25 мільйонів гривень.

Адвокат та його спільники підробили довіреності від власників та залучили осіб, які видавали себе за них у нотаріуса. Таким чином шахраї змогли отримати право розпоряджатися майном.

Правоохоронці вже повернули квартири власникам, а аферисти отримали підозри.

Нагадаємо, у Львові оголосили підозру чоловіку, який незаконно привласнив квартиру. Він підробив офіційний документ і, використавши фіктивний договір дарування. Після смерті власниці житло мало перейти у власність міської ради.