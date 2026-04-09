В Киеве водитель под наркотиками выехала на встречную – травмирован пассажир

В Киеве будут судить 38-летнюю женщину, которая, находясь под действием наркотиков, села за руль и спровоцировала дорожно-транспортное происшествие

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Авария произошла на улице Глубочицкой. Управляя автомобилем Nissan, водитель выехала на встречную полосу и столкнулась с внедорожником Lexus.

В результате ДТП тяжелые травмы получил 30-летний пассажир Nissan. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и переломы костей черепа.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что, находясь в состоянии наркотического опьянения, женщина села за руль автомобиля и во время движения не выбрала безопасную скорость движения, потеряв контроль над транспортным средством.

Обвинительный акт направлен в суд. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы с одновременным лишением права управлять транспортными средствами.

