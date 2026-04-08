ДТП произошло 7 апреля около восьми утра на автодороге М-21 вблизи города Калиновка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Renault врезалась в "ВАЗ", который ехал впереди и как раз поворачивал налево.

В результате столкновения травмировались три человека: 26-летняя водитель Renault, а также двое пассажиров "ВАЗа" – 21-летний мужчина и 35-летняя женщина. Всех пострадавших госпитализировали.

Водитель "ВАЗа", 32-летний мужчина, не пострадал.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Напомним, вечером 5 апреля на Волыни 17-летний водитель легковушки врезался в дерево. Один пассажир погиб, трое юношей – в больнице.