ДТП на трассе в Винницкой области: три человека попали в больницу
ДТП произошло 7 апреля около восьми утра на автодороге М-21 вблизи города Калиновка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель Renault врезалась в "ВАЗ", который ехал впереди и как раз поворачивал налево.
В результате столкновения травмировались три человека: 26-летняя водитель Renault, а также двое пассажиров "ВАЗа" – 21-летний мужчина и 35-летняя женщина. Всех пострадавших госпитализировали.
Водитель "ВАЗа", 32-летний мужчина, не пострадал.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.
Напомним, вечером 5 апреля на Волыни 17-летний водитель легковушки врезался в дерево. Один пассажир погиб, трое юношей – в больнице.
