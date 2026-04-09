У Києві водійка під наркотиками виїхала на зустрічну – травмовано пасажира

У Києві судитимуть 38-річну жінку, яка, перебуваючи під дією наркотиків, сіла за кермо та спричинила дорожньо-транспортну пригоду

Про це повідомила столична поліція.

Аварія сталася на вулиці Глибочицькій.

Кермуючи автомобілем Nissan, водійка виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з позашляховиком Lexus.

Унаслідок ДТП тяжкі травми отримав 30-річний пасажир Nissan. Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та переломи кісток черепа.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, жінка сіла за кермо автомобіля та під час руху не обрала безпечної швидкості руху, втративши контроль над транспортним засобом.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі з одночасним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, на Житомирщині водій влетів у дерево. На жаль, чоловік від отриманих травм загинув на місці. Слідчі з'ясовують усі обставини події в межах розпочатого кримінального провадження.