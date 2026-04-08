В Харькове 18-летний мотоциклист разбился в ДТП с автобусом
ДТП произошло в Харькове вечером 7 апреля на перекрестке улиц Василия Стуса и Академика Павлова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Столкнулись автобус под управлением 53-летнего водителя и мотоцикл Suzuki. От полученных травм 18-летний мотоциклист погиб на месте. Водителя автобуса госпитализировали.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, вечером 5 апреля на Волыни 17-летний водитель легковушки врезался в дерево. Один пассажир погиб, трое юношей – в больнице.
