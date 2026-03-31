31 марта 2026, 12:59

Смерть подростка в Киеве: за продажу наркотиков будут судить 20-летнего юношу

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Киеве перед судом предстанет 20-летний юноша за сбыт метадона и сильнодействующего лекарства несовершеннолетнему, что привело к его смерти

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Как установили правоохранители, осенью 2025 года подозреваемый продал метадон и другие сильнодействующие препараты своему знакомому, после чего они вместе их употребили.

Позже фигурант передал юноше еще дозу наркотиков. На следующее утро несовершеннолетнего нашла мертвой его девушка.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из-за отравления метадоном на фоне токсического действия алкоголя, димедрола и никотина.

Дело будет рассматривать Печерский райсуд Киева.

Напомним, правоохранители в Ивано-Франковской области прекратили деятельность преступной группы, которая специализировалась на производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Участниками группы стали четверо местных жителей: два 18-летних парня, один несовершеннолетний и 37-летний сообщник.

Читайте также: История с U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране

На Хмельнитчине полиция задержала наркоторговцев с "солями" на 1,5 млн грн
30 марта 2026, 15:11
В Киеве из-за такси продавали наркотики
30 марта 2026, 13:55
Все новости »
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
В Славянске враг ударил по железной дороге: ранены четверо работников
31 марта 2026, 14:29
На Хмельнитчине отправили за решетку военного, укравшего авто
31 марта 2026, 14:05
Мандротерапия по-полтавски: семьи защитников побывали в Опишне
31 марта 2026, 13:57
Смертельное ДТП в Киевской области: квадроцикл влетел в дерево
31 марта 2026, 13:45
КОРД ​​в Днепре: спецназовцы работают возле возможных колл-центров
31 марта 2026, 13:14
Дроны 225-го ОШП помогли украинским пленным сбежать из рук оккупантов
31 марта 2026, 12:41
В Киевской области дельцы продавали документы уклонистам за тысячи долларов
31 марта 2026, 12:30
Для восстановления сил: на Днепропетровщине открыли пространство поддержки для женщин
31 марта 2026, 12:12
Эксправохранитель стрелял по военным под Запорожьем – дело направили в суд
31 марта 2026, 11:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Все публикации »
