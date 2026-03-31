Смерть подростка в Киеве: за продажу наркотиков будут судить 20-летнего юношу

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве перед судом предстанет 20-летний юноша за сбыт метадона и сильнодействующего лекарства несовершеннолетнему, что привело к его смерти

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Как установили правоохранители, осенью 2025 года подозреваемый продал метадон и другие сильнодействующие препараты своему знакомому, после чего они вместе их употребили.

Позже фигурант передал юноше еще дозу наркотиков. На следующее утро несовершеннолетнего нашла мертвой его девушка.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из-за отравления метадоном на фоне токсического действия алкоголя, димедрола и никотина.

Дело будет рассматривать Печерский райсуд Киева.

Напомним, правоохранители в Ивано-Франковской области прекратили деятельность преступной группы, которая специализировалась на производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Участниками группы стали четверо местных жителей: два 18-летних парня, один несовершеннолетний и 37-летний сообщник.

