В Киеве из-за такси продавали наркотики

Правоохранители разоблачили пятерых киевлян, организовавших бизнес на наркотиках. Это двое мужчин и три женщины в возрасте от 34 до 46 лет. Они фасовали наркотики в своих и съемных квартирах. "Товар" злоумышленники передавали клиентам через службы такси.

Во время обысков у злоумышленников нашли запретительные вещества более чем на 300 тысяч гривен по ценам "черного рынка". Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители заблокировали наркотрафик в Киевское СИЗО и Старобабановскую исправительную колонию. Запрещенные вещества тщательно маскировали в пищевых продуктах.