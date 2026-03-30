В Киеве из-за такси продавали наркотики
В столице разоблачили наркосеть. Запрещенные вещества доставляли через службы такси
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили пятерых киевлян, организовавших бизнес на наркотиках. Это двое мужчин и три женщины в возрасте от 34 до 46 лет. Они фасовали наркотики в своих и съемных квартирах. "Товар" злоумышленники передавали клиентам через службы такси.
Во время обысков у злоумышленников нашли запретительные вещества более чем на 300 тысяч гривен по ценам "черного рынка". Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, правоохранители заблокировали наркотрафик в Киевское СИЗО и Старобабановскую исправительную колонию. Запрещенные вещества тщательно маскировали в пищевых продуктах.
