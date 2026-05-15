13:10  15 мая
В центре Львова мужчина облил Садового жидкостью: как отреагировал мэр
11:19  15 мая
Смертельное ДТП на Сумщине: погиб младенец, еще двое детей пострадали
19:20  15 мая
Россияне атаковали промышленный объект в Запорожье, ранены два человека
UA | RU
UA | RU
15 мая 2026, 19:59

В Хмельницкой области спецназовцы ликвидировали убийцу полицейского

15 мая 2026, 19:59
Читайте також українською мовою
Фото: Иван Выговский/фейсбук
Читайте також
українською мовою

Полицейские Хмельницкой области 15 мая ликвидировали вооружённого преступника, который после расстрела полицейского сбежал в лесополосу и продолжил представлять смертельную угрозу для окружающих

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, передает RegioNews .

Выговский сообщил, что убегая, мужчина бросил гранату в сторону двигавшихся на авто лесников. К счастью, они не пострадали.

"На поиски преступника были направлены спецназначители полиции. Когда нападавший увидел бронеавтомобиль полицейских, он снова начал стрелять. В ответ полицейские действовали профессионально - стрелок ликвидирован", - написал Выговский.

Он выразил соболезнования семье погибшего полицейского Сергея Черного.

Напомним, что 15 мая, в селе Терловка Летичевской тергромады Хмельницкой области мужчина совершил нападение с оружием на полицейских . Это произошло во время проверки документов у водителя, лишённого права управления транспортными средствами по решению суда.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область полиция убийство
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Россияне атаковали промышленный объект в Запорожье, ранены два человека
15 мая 2026, 19:20
В Черкассах задержали 18-летнего поджигателя банка
15 мая 2026, 18:58
РФ готовится "идти" на Киев со стороны Беларуси - Зеленский
15 мая 2026, 18:55
На Полтавщине женщина из-за уколов красоты заболела ботулизмом
15 мая 2026, 18:45
"Золотая" соль для столицы: заместителя директора "Киевтеплоэнерго" будут судить за растрату
15 мая 2026, 18:40
Силы обороны атаковали Рязанский НПЗ, корабли и склады боеприпасов россиян
15 мая 2026, 18:25
Суд вынес приговор дезертиру, совершившему диверсию на железной дороге в Киеве
15 мая 2026, 17:58
Что известно об Иване Рудницком, который может возглавить Львовскую ОВА
15 мая 2026, 17:44
Запрет на выезд за границу был отменен: для какой категории
15 мая 2026, 17:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Николай Княжицкий
Все блоги »