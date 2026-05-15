В Хмельницкой области спецназовцы ликвидировали убийцу полицейского

Полицейские Хмельницкой области 15 мая ликвидировали вооружённого преступника, который после расстрела полицейского сбежал в лесополосу и продолжил представлять смертельную угрозу для окружающих

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, передает RegioNews .

Выговский сообщил, что убегая, мужчина бросил гранату в сторону двигавшихся на авто лесников. К счастью, они не пострадали.

"На поиски преступника были направлены спецназначители полиции. Когда нападавший увидел бронеавтомобиль полицейских, он снова начал стрелять. В ответ полицейские действовали профессионально - стрелок ликвидирован", - написал Выговский.

Он выразил соболезнования семье погибшего полицейского Сергея Черного.

Напомним, что 15 мая, в селе Терловка Летичевской тергромады Хмельницкой области мужчина совершил нападение с оружием на полицейских . Это произошло во время проверки документов у водителя, лишённого права управления транспортными средствами по решению суда.