На Хмельнитчине мужчина в соцсетях "курировал" пророссийские группы

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области признал гражданина виновным в распространении материалов, в которых содержится оправдание и отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что мужчина ранее уже был неоднократно судим. В исправительной колонии он пользовался планшетом. 24 марта 2024 он создал в Facebook группу "Другой Хмельницкий", в которой публиковал антиукраинские материалы.

Мужчина публиковал публикации о том, как оккупанты "освобождают" украинскую территорию, писал критику на ТЦК и призвал украинских военных не воевать против РФ и захватить государственную власть в Киеве и многое другое.

Когда он вышел на свободу, похитил из подъезда велосипед и сдал в ломбард, а также ограбил две квартиры на первом этаже, проникнув путем отжима металлопластикового окна.

На суде мужчина признал вину частично. По его словам, группу в соцсети он создал и наполнял за деньги. Оказалось, что тексты публикаций ему присылали на почту, также копировал материалы из других групп. За такую работу обвиняемый получал 4000 раз в месяц. Деньги поступали знакомому на карту и он тратил их на продукты питания.

Суд назначил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы.

