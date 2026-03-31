Смерть підлітка у Києві: за продаж наркотиків судитимуть 20-річного юнака

У Києві перед судом постане 20-річний юнак за збут метадону та сильнодіючих ліків неповнолітньому, що призвело до його смерті

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці, восени 2025 року підозрюваний продав метадон і інші сильнодіючі препарати своєму знайомому, після чого вони разом їх вжили.

Пізніше фігурант передав хлопцю ще дозу наркотиків. Наступного ранку неповнолітнього знайшла мертвою його дівчина.

Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала через отруєння метадоном на фоні токсичної дії алкоголю, димедролу та нікотину.

Справу розглядатиме Печерський районний суд Києва.

