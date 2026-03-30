30 марта 2026, 15:11

На Хмельнитчине полиция задержала наркоторговцев с "солями" на 1,5 млн грн

Фото: Национальная полиция
Правоохранители Хмельнитчины задержали группу лиц, сбывавших психотропы PVP ("соли") методом "закладок". Общая стоимость изъятых наркотиков составляет около 1,5 млн. грн

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, для продажи злоумышленники создали специальный Telegram-канал и распространяли "закладки" не только в Хмельницкой области, но и в соседних регионах.

В ходе шести санкционированных обысков изъято 595 "закладок" по 2 г каждая (в общей сложности около 1,2 кг), мобильные телефоны, банковские карты и автомобили, которые использовались в преступной деятельности.

Примерный доход группы за месяц составлял около 500 тыс. грн.

Трем фигурантам уже сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта психотропных веществ в больших размерах).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В период следствия суд взял подозреваемых под стражу без права внесения залога. Расследование продолжается.

Напомним, правоохранители в Ивано-Франковской области прекратили деятельность преступной группы, которая специализировалась на производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Участниками группы стали четверо местных жителей: двое 18-летних парней, один несовершеннолетний и 37-летний сообщник.

Читайте также: История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране

30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
