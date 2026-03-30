На Хмельнитчине полиция задержала наркоторговцев с "солями" на 1,5 млн грн

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, для продажи злоумышленники создали специальный Telegram-канал и распространяли "закладки" не только в Хмельницкой области, но и в соседних регионах.

В ходе шести санкционированных обысков изъято 595 "закладок" по 2 г каждая (в общей сложности около 1,2 кг), мобильные телефоны, банковские карты и автомобили, которые использовались в преступной деятельности.

Примерный доход группы за месяц составлял около 500 тыс. грн.

Трем фигурантам уже сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта психотропных веществ в больших размерах).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В период следствия суд взял подозреваемых под стражу без права внесения залога. Расследование продолжается.

Напомним, правоохранители в Ивано-Франковской области прекратили деятельность преступной группы, которая специализировалась на производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Участниками группы стали четверо местных жителей: двое 18-летних парней, один несовершеннолетний и 37-летний сообщник.

