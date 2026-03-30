На Хмельнитчине полиция задержала наркоторговцев с "солями" на 1,5 млн грн
Правоохранители Хмельнитчины задержали группу лиц, сбывавших психотропы PVP ("соли") методом "закладок". Общая стоимость изъятых наркотиков составляет около 1,5 млн. грн
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По данным следствия, для продажи злоумышленники создали специальный Telegram-канал и распространяли "закладки" не только в Хмельницкой области, но и в соседних регионах.
В ходе шести санкционированных обысков изъято 595 "закладок" по 2 г каждая (в общей сложности около 1,2 кг), мобильные телефоны, банковские карты и автомобили, которые использовались в преступной деятельности.
Примерный доход группы за месяц составлял около 500 тыс. грн.
Трем фигурантам уже сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта психотропных веществ в больших размерах).
Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
В период следствия суд взял подозреваемых под стражу без права внесения залога. Расследование продолжается.
Напомним, правоохранители в Ивано-Франковской области прекратили деятельность преступной группы, которая специализировалась на производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Участниками группы стали четверо местных жителей: двое 18-летних парней, один несовершеннолетний и 37-летний сообщник.
Читайте также: История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране