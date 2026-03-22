В Киеве похоронили почетного Патриарха Филарета

В воскресенье, 22 марта, в столице завершилась церемония похорон почетного Патриарха Филарета

Об этом пишет Радио Свобода.

Гроб с телом иерарха разместили в крипте Владимирского кафедрального собора согласно его завещанию.

Утренную заупокойную литургию в Михайловском Златоверхом монастыре провел предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний.

Проститься с Филаретом пришли сотни людей.

После 11:00 траурная процессия отправилась от монастыря через Софийскую площадь во Владимирский кафедральный собор, где состоялось отпевание и захоронение.

В мероприятии участвовали тысячи священнослужителей и мирян.

Напомним, Патриарх Филарет умер 20 марта на 98-м году жизни. В начале марта его госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

21 марта Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в церемонии прощания с Филаретом.

Чем запомнился Филарет

Один из ключевых деятелей борьбы за церковную независимость Украины.

Родился 23 января 1929 года в Донецкой области. В советский период занимал должность митрополита Киевского в структуре Русской православной церкви.

После провозглашения независимости стал одним из инициаторов создания независимой Украинской православной церкви.

В 1992 году возглавил УПЦ Киевского патриархата, с 1995 года имел титул Патриарха Киевского и всея Руси-Украины.

В 1997 году его отлучила Русская православная церковь, однако в Украине он оставался влиятельным церковным лидером и символом движения за автокефалию.

В 2018 году поддержал создание ПЦУ и получение томоса, после чего возобновил деятельность Киевского патриархата из-за конфликта с новым руководством ПЦУ.