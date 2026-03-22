22 марта 2026, 17:14

В Киеве похоронили почетного Патриарха Филарета

Фото: LB.ua
В воскресенье, 22 марта, в столице завершилась церемония похорон почетного Патриарха Филарета

Об этом пишет Радио Свобода, передает RegioNews.

Гроб с телом иерарха разместили в крипте Владимирского кафедрального собора согласно его завещанию.

Утренную заупокойную литургию в Михайловском Златоверхом монастыре провел предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний.

Проститься с Филаретом пришли сотни людей.

После 11:00 траурная процессия отправилась от монастыря через Софийскую площадь во Владимирский кафедральный собор, где состоялось отпевание и захоронение.

В мероприятии участвовали тысячи священнослужителей и мирян.

Напомним, Патриарх Филарет умер 20 марта на 98-м году жизни. В начале марта его госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

21 марта Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в церемонии прощания с Филаретом.

Чем запомнился Филарет

Один из ключевых деятелей борьбы за церковную независимость Украины.

Родился 23 января 1929 года в Донецкой области. В советский период занимал должность митрополита Киевского в структуре Русской православной церкви.

После провозглашения независимости стал одним из инициаторов создания независимой Украинской православной церкви.

В 1992 году возглавил УПЦ Киевского патриархата, с 1995 года имел титул Патриарха Киевского и всея Руси-Украины.

В 1997 году его отлучила Русская православная церковь, однако в Украине он оставался влиятельным церковным лидером и символом движения за автокефалию.

В 2018 году поддержал создание ПЦУ и получение томоса, после чего возобновил деятельность Киевского патриархата из-за конфликта с новым руководством ПЦУ.

После смерти Филарета УПЦ КП избрала нового патриарха: что известно
22 марта 2026, 12:33
Украина прощается с Патриархом Филаретом: в Киеве проходят траурные мероприятия
22 марта 2026, 09:43
На 98-м году жизни умер Патриарх Филарет
20 марта 2026, 13:01
Все новости »
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
Взрыв в супермаркете Чернигова произошел во время отражения атаки – полиция
22 марта 2026, 17:39
В Украине с начала года уже произошло 3225 пожаров в экосистемах
22 марта 2026, 16:53
СБС Украины уничтожили два российских "Бука" в Брянской области
22 марта 2026, 15:47
Смертельное избиение на Закарпатье: подозреваемого задержали в лесу
22 марта 2026, 15:25
Почти 1550 дронов и более 1200 авиабомб: Россия усилила атаки по Украине
22 марта 2026, 14:31
Промежуточное поколение: Филарет, история и шаг в будущее
22 марта 2026, 14:16
Взрыв в супермаркете Чернигова: четыре человека получили травмы (Обновлено)
22 марта 2026, 13:46
Как найти себя после войны: 5 советов от ветерана
22 марта 2026, 13:36
На Харьковщине российские дроны ударили по медицинскому заведению
22 марта 2026, 12:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Все публикации »
Валерий Пекар
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Шлинчак
Все блоги »