В Михайловском соборе прощаются с Патриархом Филаретом

В Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева продолжается прощание с Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Киевской Митрополии ПЦУ.

Прощание с Патриархом продлится в течение всего дня 21 марта. Чин отпевания и захоронение состоятся в воскресенье, 22 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в церемонии прощания с Патриархом Филаретом.

"Он приложил много усилий, чтобы в Украине была своя поместная Церковь. Без его настойчивости и смелости не представить историю украинской самостоятельности, нашей духовной независимости и развития действительно своего сильного государства. Помним. Уважаем. Будем благодарны", – отметил президент.

Напомним, Патриарх Филарет скончался 20 марта на 98-м году жизни. В начале марта его госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья.