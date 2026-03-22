22 марта 2026, 09:43

Украина прощается с Патриархом Филаретом: в Киеве проходят траурные мероприятия

Фото: ТСН
В воскресенье, 22 марта, Украина провожает в последний земной путь почетного Патриарха Филарета

Об этом пишет ТСН, передает RegioNews.

Траурные мероприятия начались утром в Свято-Михайловском Златоверхом соборе, где состоялась заупокойная Божественная литургия.

Службу возглавляет Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний в сослужении с епископатом ВТО.

Над гробом непрерывно раздаются молитвы, а атмосфера наполнена скорбью и уважением.

Около 11:00 начнется перенос тела усопшего иерарха. Траурная процессия отправится от монастыря и пройдет через Софиевскую площадь.

Конечной точкой станет Владимирский кафедральный собор. Именно здесь Филарет прослужил более шести десятилетий, и здесь состоится завершение чина отпевания и погребения согласно его воле.

Напомним, Патриарх Филарет умер 20 марта на 98-м году жизни. В начале марта его госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

21 марта Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в церемонии прощания с Патриархом Филаретом.

Что известно о Филарете

Филарет (в миру Михаил Денисенко) родился 23 января 1929 в Донбассе. Его семья подверглась советским репрессиям, а дед погиб во время Голодомора.

В 1950 году он принял монашеский постриг и начал церковное служение.

В 1990 был избран предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Филарет сыграл ключевую роль в становлении независимой украинской церкви и оставил значительное духовное наследие.

Суспильне Новини вживую показывает прощание с патриархом Филаретом.

