После смерти Филарета УПЦ КП избрала нового патриарха: что известно

На следующий день после смерти патриарха Филарета, 21 марта, семь архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата объявили об избрании новым патриархом архиепископа Сумского Никодима

Об этом говорится в видео и заявлении, распространенном архиепископом, передает RegioNews.

Как отмечается в Акте об избрании, заседания Архиерейского собора проходили вечером 20 марта и утром 21 марта. В голосовании приняли участие семь из восьми архиереев УПЦ КП, которые находятся в Украине и за границей.

Кандидатура Никодима была поддержана единогласно, однако архиепископ Белоцерковский Андрей отказался от участия в процессе, заявив о нарушении регламента и устава церкви.

После избрания архиепископ Никодим распространил совместное заявление архиереев УПЦ КП. В ней они заявили, что руководство ПЦУ якобы силовым методом забрало тело патриарха Филарета из больницы и перевезло его в Михайловский собор для отпевания, а архиереев, которые хотели провести заседание Архиерейского собора во Владимирском соборе, якобы просили оставить храм и угрожали.

Архиереи также подтвердили намерение сохранить УПЦ КП как независимый духовный институт без присоединения к другим церковным структурам.

Напомним, в воскресенье, 22 марта, Украина провожает в последний земной путь почетного Патриарха Филарета. Завершение чина отпева состоится во Владимирском кафедральном соборе.

21 марта Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в церемонии прощания с Филаретом.

Как известно, Патриарх умер 20 марта на 98-м году жизни. В начале марта его госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья.