У Києві поховали почесного Патріарха Філарета
У неділю, 22 березня, в столиці завершилася церемонія похорону почесного Патріарха Філарета
Труну з тілом ієрарха розмістили в крипті Володимирського кафедрального собору відповідно до його заповіту.
Ранкову заупокійну літургію у Михайлівському Золотоверхому монастирі провів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.
Попрощатися з Філаретом прийшли сотні людей.
Після 11:00 жалобна процесія вирушила від монастиря через Софійську площу до Володимирського кафедрального собору, де відбулося відспівування та поховання.
У заході брали участь тисячі священнослужителів і мирян.
Нагадаємо, Патріарх Філарет помер 20 березня на 98-му році життя. На початку березня його госпіталізували через різке погіршення стану здоров’я.
21 березня Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії прощання з Філаретом.
Чим запам'ятався Філарет
Один із ключових діячів боротьби за церковну незалежність України.
Народився 23 січня 1929 року на Донеччині. У радянський період обіймав посаду митрополита Київського у структурі Російської православної церкви.
Після проголошення незалежності України став одним із ініціаторів створення незалежної Української православної церкви.
У 1992 році очолив УПЦ Київського патріархату, з 1995 року мав титул Патріарха Київського і всієї Руси-України.
У 1997 році його відлучила Російська православна церква, однак в Україні він залишався впливовим церковним лідером та символом руху за автокефалію.
У 2018 році підтримав створення ПЦУ та отримання томосу, після чого відновив діяльність Київського патріархату через конфлікт із новим керівництвом ПЦУ.