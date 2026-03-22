22 березня 2026, 17:14

У Києві поховали почесного Патріарха Філарета

Фото: LB.ua
У неділю, 22 березня, в столиці завершилася церемонія похорону почесного Патріарха Філарета

Про це пише "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Труну з тілом ієрарха розмістили в крипті Володимирського кафедрального собору відповідно до його заповіту.

Ранкову заупокійну літургію у Михайлівському Золотоверхому монастирі провів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Попрощатися з Філаретом прийшли сотні людей.

Після 11:00 жалобна процесія вирушила від монастиря через Софійську площу до Володимирського кафедрального собору, де відбулося відспівування та поховання.

У заході брали участь тисячі священнослужителів і мирян.

Нагадаємо, Патріарх Філарет помер 20 березня на 98-му році життя. На початку березня його госпіталізували через різке погіршення стану здоров’я.

21 березня Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії прощання з Філаретом.

Чим запам'ятався Філарет

Один із ключових діячів боротьби за церковну незалежність України.

Народився 23 січня 1929 року на Донеччині. У радянський період обіймав посаду митрополита Київського у структурі Російської православної церкви.

Після проголошення незалежності України став одним із ініціаторів створення незалежної Української православної церкви.

У 1992 році очолив УПЦ Київського патріархату, з 1995 року мав титул Патріарха Київського і всієї Руси-України.

У 1997 році його відлучила Російська православна церква, однак в Україні він залишався впливовим церковним лідером та символом руху за автокефалію.

У 2018 році підтримав створення ПЦУ та отримання томосу, після чого відновив діяльність Київського патріархату через конфлікт із новим керівництвом ПЦУ.

Після смерті Філарета УПЦ КП обрала нового патріарха: що відомо
22 березня 2026, 12:33
Україна прощається з Патріархом Філаретом: у Києві тривають жалобні заходи
22 березня 2026, 09:43
На 98-му році життя помер Патріарх Філарет
20 березня 2026, 13:01
