На 98-м году жизни умер патриарх Филарет

Фото: из открытых источников

В пятницу, 20 марта, на 98 году жизни отошел в вечность Патриарх Филарет. Ранее сообщалось, что он был госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния здоровья

Об этом сообщил Митрополит Эпифаний, передает RegioNews.

"Просим у Всевышнего принять его в Своем Небесном Царстве. Сердечные соболезнования родным усопшего владыки", – отметил он.

По словам Эпифания, Патриарх Филарет всегда подчеркивал важность единства Украинской Церкви вокруг Киевского Престола, соборности и смирения перед волей Божией. Он посвятил жизнь служению Богу, Церкви и народу.

"Сердце Патриарха Филарета остановилось, но молитва и память о нем останутся в поместной автокефальной Украинской Православной Церкви вовек. Пусть светлой и вечной будет память нового преставленного Патриарха", – сказал Митрополит.



Справка: Филарет (Мирон Степанович Денисенко) – украинский церковный деятель, предстоятель Православной Церкви Украины (ПЦУ). Родился 23 января 1929 года.

Один из ведущих лидеров движения за автокефалию украинской церкви, заботившегося о единстве ПЦУ вокруг Киевского престола. Известен проповедью соборности, преданным служением Богу и народу.

Напомним, ранее сообщалось, что состояние здоровья 97-летнего Патриарха Филарета остается сложным. Он был доставлен в медицинское учреждение 9 марта.