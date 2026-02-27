Стрельба в Киеве: патрульные применили оружие для остановки беглого водителя

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 27 февраля, в Святошинском районе Киева патрульные остановили автомобиль Mazda за нарушение ПДД

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что при проверке у водителя выявили признаки наркотического опьянения.

Кроме того, выяснилось, что транспортное средство находится в розыске Государственной исполнительной службой, а водитель лишен права вождения за предварительное нарушение.

Мужчина отказался пройти осмотр и вел себя агрессивно. Во время составления административных материалов он наехал на служебный автомобиль и скрылся.

Патрульные приступили к преследованию и остановили Mazda на проспекте Воздушных Сил. Водитель продолжил движение, поэтому полицейские применили табельное огнестрельное оружие для принудительной остановки транспортного средства.

В результате стрельбы никто не пострадал. Мужчина задержан на месте происшествия, сейчас работает следственно-оперативная группа, а патрульные составляют административные материалы.

Напомним, в городе Сторожинец Черновицкой области во время проверки документов полицией водитель автомобиля Ford попытался скрыться и наехал на милиционера. Полицейский открыл огонь по колесам из табельного оружия. Нарушитель задержан.