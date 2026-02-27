12:49  27 февраля
Насиловал племянницу и снимал это на видео: в Одессе будут судить 41-летнего мужчину
10:58  27 февраля
Не дожил 9 дней до двухлетия: в Полтаве будут судить мать погибшего мальчика
08:37  27 февраля
День рождения с салютом: в Ровно будут судить мужчину за хулиганство
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2026, 13:38

Стрельба в Киеве: патрульные применили оружие для остановки беглого водителя

27 февраля 2026, 13:38
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 27 февраля, в Святошинском районе Киева патрульные остановили автомобиль Mazda за нарушение ПДД

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что при проверке у водителя выявили признаки наркотического опьянения.

Кроме того, выяснилось, что транспортное средство находится в розыске Государственной исполнительной службой, а водитель лишен права вождения за предварительное нарушение.

Мужчина отказался пройти осмотр и вел себя агрессивно. Во время составления административных материалов он наехал на служебный автомобиль и скрылся.

Патрульные приступили к преследованию и остановили Mazda на проспекте Воздушных Сил. Водитель продолжил движение, поэтому полицейские применили табельное огнестрельное оружие для принудительной остановки транспортного средства.

В результате стрельбы никто не пострадал. Мужчина задержан на месте происшествия, сейчас работает следственно-оперативная группа, а патрульные составляют административные материалы.

Напомним, в городе Сторожинец Черновицкой области во время проверки документов полицией водитель автомобиля Ford попытался скрыться и наехал на милиционера. Полицейский открыл огонь по колесам из табельного оружия. Нарушитель задержан.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
стрельба Киев патрульная полиция ПДД остановка водитель Святошинский район
В Хмельницкой области взяли под стражу водителя, совершившего ДТП с двумя погибшими
26 февраля 2026, 09:11
Нарушил ПДД и скрылся: в Чернигове водителю объявили подозрение
26 февраля 2026, 08:17
Пьяное вождение и фальсификация справки: ровенского судью уволили после скандала
25 февраля 2026, 11:58
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
С лестницей до границы: на Буковине задержали организаторов "трансфера" в Молдову
27 февраля 2026, 14:25
В Сумской общине российский дрон попал в школу
27 февраля 2026, 14:07
Под марками мировых брендов: в Киеве ликвидировали масштабное производство поддельного алкоголя
27 февраля 2026, 13:52
В спальнике за $15 тысяч: на Закарпатье задержали водителя фуры, перевозившего уклонистов
27 февраля 2026, 13:26
Подбрасывали взрывчатку и требовали деньги: суд рассмотрит дело херсонских правоохранителей
27 февраля 2026, 13:16
"Нагрели" миллионы на электричестве для школ: в Харьковской области будут судить чиновника
27 февраля 2026, 13:15
Насиловал племянницу и снимал это на видео: в Одессе будут судить 41-летнего мужчину
27 февраля 2026, 12:49
В Чернигове двое военных осудили за взрыв гранаты на ярмарке, где пострадали дети
27 февраля 2026, 12:46
Из-за обстрелов РФ по энергообъектам есть обесточивания в 6 областях – Минэнерго
27 февраля 2026, 12:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »