Стрілянина у Києві: патрульні застосували зброю для зупинки водія-утікача

Сьогодні, 27 лютого, у Святошинському районі Києва патрульні зупинили автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху

Про це повідомила Патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що під час перевірки у водія виявили ознаки наркотичного сп'яніння.

Крім того, з'ясувалося, що транспортний засіб перебуває в розшуку Державною виконавчою службою, а керманич позбавлений права керування за попереднє порушення.

Чоловік відмовився пройти огляд і поводився агресивно. Під час складання адміністративних матеріалів він наїхав на службовий автомобіль і втік.

Патрульні розпочали переслідування і зупинили Mazda на проспекті Повітряних Сил. Водій продовжив рух, тому поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю для примусової зупинки транспортного засобу.

Внаслідок стрільби ніхто не постраждав. Чоловіка затримано на місці події, наразі працює слідчо-оперативна група, а патрульні складають адміністративні матеріали.

