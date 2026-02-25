11:32  25 февраля
На Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу
09:24  25 февраля
Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
08:55  25 февраля
В Черкассах на строительстве погиб мужчина: на него упала стрела крана
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2026, 11:58

Пьяное вождение и фальсификация справки: ровенского судью уволили после скандала

25 февраля 2026, 11:58
Читайте також українською мовою
Дмитрий Махаринец. Фото из бодикамеры полиции
Читайте також
українською мовою

Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Ровенский окружной административный суд Дмитрия Махаринца

Решение было принято во время заседания во вторник, 24 февраля, передает RegioNews.

В ВСП отметили, что основанием для увольнения стало совершение существенного дисциплинарного проступка (п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституции Украины).

Как пишет ZAXID.NET, 24 июля 2023 года в ВРП поступила жалоба о возможном дисциплинарном проступке 50-летнего судьи. Его подозревали в вождении в состояние алкогольного опьянения (ч.1 ст.130 КУоАП), однако впоследствии суд закрыл административное производство.

Инцидент произошел 25 марта 2021 года около 23:00. Патрульные в Ровно остановили автомобиль из-за технических неисправностей. По данным материалов, водитель сначала не останавливался, отрицал, что находился за рулем, и отказывался предоставить документы для проверки.

По информации следствия, у судьи были признаки алкогольного опьянения, однако согласился пройти осмотр только в медицинском учреждении. Его доставили в Ровенский областной центр психического здоровья, где он требовал документов о сертификации оборудования, жаловался на самочувствие и отсутствие адвоката, после чего отказался от сдачи анализов.

Материалы по админправонарушению передали в Ровенский городской суд. Судья четырежды переносил рассмотрение дела и заявил об отводе. После передачи материалов другому судье производство закрыли на основании заключения медучреждения о якобы отсутствии признаков опьянения.

В то же время дисциплинарная комиссия обратилась в медицинское учреждение для проверки информации. Там сообщили, что соответствующий документ поддельный: записей об осмотре не обнаружили, а подпись принадлежит врачу, который в тот день не дежурил.

В пояснениях к Высшему совету правосудия Дмитрий Махаринец признал, что управлял автомобилем, однако отрицал факт опьянения и отказа от осмотра. По его словам, конфликт с патрульными возник из-за якобы провокации с их стороны.

По результатам рассмотрения материалов Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи.

Ранее сообщалось, что в Обуховском районе Киевщины депутат поселкового совета сбил несовершеннолетнего, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
судья Ровно скандал справка фальсификации медзаведения водитель алкогольное опьянение
Смертельное ДТП в Киеве: нетрезвая водительница получила 11 лет тюрьмы
23 февраля 2026, 14:29
В Кривом Роге судья сбила ребенка на пешеходном переходе: подробности ДТП
10 февраля 2026, 12:12
В Ровенской области пенсионер насмерть сбил женщину
02 февраля 2026, 13:30
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Детали исчезновения украинца Игоря Комарова на Бали: что рассказала полиция
25 февраля 2026, 13:36
В Черкасской области пьяная водительница сбила пешехода и пыталась сбежать, но застряла в снегу
25 февраля 2026, 13:18
Умеров в Женеве встретится со спецпосланниками США: что будут обсуждать
25 февраля 2026, 12:40
На Хмельнитчине парень присвоил полмиллиона с карты матери пропавшего без вести военного
25 февраля 2026, 12:20
На Николаевщине автомобиль врезался в грузовик: трое погибших и один травмированный
25 февраля 2026, 11:56
В Украину поступило 127 тысяч доз вакцины против туберкулеза
25 февраля 2026, 11:46
На Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу
25 февраля 2026, 11:32
Получили $20: в Киеве 16-летняя девушка и 19-летний парень сожгли три Tesla по заказу россиян
25 февраля 2026, 11:21
Майор ВСУ помогал военным выезжать за границу под видом учений
25 февраля 2026, 11:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »