Пьяное вождение и фальсификация справки: ровенского судью уволили после скандала
Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Ровенский окружной административный суд Дмитрия Махаринца
Решение было принято во время заседания во вторник, 24 февраля, передает RegioNews.
В ВСП отметили, что основанием для увольнения стало совершение существенного дисциплинарного проступка (п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституции Украины).
Как пишет ZAXID.NET, 24 июля 2023 года в ВРП поступила жалоба о возможном дисциплинарном проступке 50-летнего судьи. Его подозревали в вождении в состояние алкогольного опьянения (ч.1 ст.130 КУоАП), однако впоследствии суд закрыл административное производство.
Инцидент произошел 25 марта 2021 года около 23:00. Патрульные в Ровно остановили автомобиль из-за технических неисправностей. По данным материалов, водитель сначала не останавливался, отрицал, что находился за рулем, и отказывался предоставить документы для проверки.
По информации следствия, у судьи были признаки алкогольного опьянения, однако согласился пройти осмотр только в медицинском учреждении. Его доставили в Ровенский областной центр психического здоровья, где он требовал документов о сертификации оборудования, жаловался на самочувствие и отсутствие адвоката, после чего отказался от сдачи анализов.
Материалы по админправонарушению передали в Ровенский городской суд. Судья четырежды переносил рассмотрение дела и заявил об отводе. После передачи материалов другому судье производство закрыли на основании заключения медучреждения о якобы отсутствии признаков опьянения.
В то же время дисциплинарная комиссия обратилась в медицинское учреждение для проверки информации. Там сообщили, что соответствующий документ поддельный: записей об осмотре не обнаружили, а подпись принадлежит врачу, который в тот день не дежурил.
В пояснениях к Высшему совету правосудия Дмитрий Махаринец признал, что управлял автомобилем, однако отрицал факт опьянения и отказа от осмотра. По его словам, конфликт с патрульными возник из-за якобы провокации с их стороны.
По результатам рассмотрения материалов Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи.
