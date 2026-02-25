Пьяное вождение и фальсификация справки: ровенского судью уволили после скандала

Дмитрий Махаринец. Фото из бодикамеры полиции

Решение было принято во время заседания во вторник, 24 февраля, передает RegioNews.

В ВСП отметили, что основанием для увольнения стало совершение существенного дисциплинарного проступка (п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституции Украины).

Как пишет ZAXID.NET, 24 июля 2023 года в ВРП поступила жалоба о возможном дисциплинарном проступке 50-летнего судьи. Его подозревали в вождении в состояние алкогольного опьянения (ч.1 ст.130 КУоАП), однако впоследствии суд закрыл административное производство.

Инцидент произошел 25 марта 2021 года около 23:00. Патрульные в Ровно остановили автомобиль из-за технических неисправностей. По данным материалов, водитель сначала не останавливался, отрицал, что находился за рулем, и отказывался предоставить документы для проверки.

По информации следствия, у судьи были признаки алкогольного опьянения, однако согласился пройти осмотр только в медицинском учреждении. Его доставили в Ровенский областной центр психического здоровья, где он требовал документов о сертификации оборудования, жаловался на самочувствие и отсутствие адвоката, после чего отказался от сдачи анализов.

Материалы по админправонарушению передали в Ровенский городской суд. Судья четырежды переносил рассмотрение дела и заявил об отводе. После передачи материалов другому судье производство закрыли на основании заключения медучреждения о якобы отсутствии признаков опьянения.

В то же время дисциплинарная комиссия обратилась в медицинское учреждение для проверки информации. Там сообщили, что соответствующий документ поддельный: записей об осмотре не обнаружили, а подпись принадлежит врачу, который в тот день не дежурил.

В пояснениях к Высшему совету правосудия Дмитрий Махаринец признал, что управлял автомобилем, однако отрицал факт опьянения и отказа от осмотра. По его словам, конфликт с патрульными возник из-за якобы провокации с их стороны.

По результатам рассмотрения материалов Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи.

