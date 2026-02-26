Враг атаковал Киев: повреждены жилье и гаражи в трех районах

Фото: ГСЧС Киева

В результате российской атаки в нескольких районах зафиксированы повреждения и возгорание

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко , передает RegioNews.

В частности, в Дарницком районе в одном из девятиэтажных жилых домов на первом этаже взрывная волна повредила окна и двери квартиры. Пострадавшие не обнаружены, пожара нет.

В Голосеевском районе – падение обломков повлекло загорание гаражей. Пожар локализован, пострадавших нет.

В Печерском районе зафиксировано возгорание в частном двухэтажном доме. Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены.

ГСЧС сообщает, что все пожары ликвидированы.

Сегодня ночью, 26 февраля, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников и баллистики. В Киеве, Харькове и Запорожье раздались взрывы.

Напомним, в результате массированной атаки на Харьков и Харьковский район пострадали по меньшей мере 14 человек, среди них 7-летний мальчик. Под вражеские удары попали многоэтажные жилые дома, частный сектор и инфраструктура города.