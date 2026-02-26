Ворог атакував Київ: пошкоджено житло та гаражі у трьох районах
Внаслідок російської атаки у кількох районах зафіксовані пошкодження та загоряння
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко
Зокрема, у Дарницькому районі в одному з дев'ятиповерхових житлових будинків на першому поверсі вибухова хвиля пошкодила вікна та двері квартири. Постраждалих не виявлено, пожежі немає.
У Голосіївському районі – падіння уламків спричинило загоряння гаражів. Пожежу локалізовано, постраждалих немає.
У Печерському районі зафіксовано загоряння у приватному двоповерховому будинку. Пожежу ліквідовано, постраждалих не виявлено.
ДСНС повідомляє, що усі пожежі ліквідовано.
Як відомо, сьогодні вночі, 26 лютого, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників та балістики. У Києві, Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на Харків та Харківський район постраждали щонайменше 14 людей, серед них 7-річний хлопчик. Під ворожі удари потрапили багатоповерхові житлові будинки, приватний сектор та інфраструктура міста.