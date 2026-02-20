Гендиректор "Укрпочты" Смилянский подал в НАБУ заявление на народного депутата Гончаренко

фото: glavcom.ua

Как передает RegioNews, об этом Смилянский написал в соцсетях.

По его словам, согласно декларации депутат "не может содержать более 40 "Гончаренко центров"", на обслуживание которых якобы ежемесячно уходит "более трех миллионов гривен".

По мнению гендиректора "Укрпочты", у этих заведений есть признаки "скрытой политической рекламы", ведь "центры носят название "Гончаренко", при этом он якобы не имеет отношения к их финансированию".

"Попросил НАБУ разложить это по полочкам. Так же, как и другие моменты, где официальные доходы не стыкуются с состоянием. По-моему, спонсорская деятельность тестя из "Газпрома" должна уже закончиться", – отметил Смилянский.

Напомним, в начале февраля гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский попал в громкий скандал. Он назвал женщину шлюхой после того, как она раскритиковала расходы компании на обновление логотипа.