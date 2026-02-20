21:39  20 февраля
В Киевской области построят сотни домов для переселенцев
16:11  20 февраля
Во время боевого задания в Сумской области погиб известный украинский спортсмен
15:24  20 февраля
На выходных в Украине ожидается до 16 градусов мороза
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2026, 18:58

Гендиректор "Укрпочты" Смилянский подал в НАБУ заявление на народного депутата Гончаренко

20 февраля 2026, 18:58
Читайте також українською мовою
фото: glavcom.ua
Читайте також
українською мовою

Руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский призвал НАБУ проверить источники финансирования "Гончаренко центров" народного депутата Алексея Гончаренко. Этому предшествовали взаимные обвинения в хищении средств

Как передает RegioNews, об этом Смилянский написал в соцсетях.

По его словам, согласно декларации депутат "не может содержать более 40 "Гончаренко центров"", на обслуживание которых якобы ежемесячно уходит "более трех миллионов гривен".

По мнению гендиректора "Укрпочты", у этих заведений есть признаки "скрытой политической рекламы", ведь "центры носят название "Гончаренко", при этом он якобы не имеет отношения к их финансированию".

"Попросил НАБУ разложить это по полочкам. Так же, как и другие моменты, где официальные доходы не стыкуются с состоянием. По-моему, спонсорская деятельность тестя из "Газпрома" должна уже закончиться", – отметил Смилянский.

Напомним, в начале февраля гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский попал в громкий скандал. Он назвал женщину шлюхой после того, как она раскритиковала расходы компании на обновление логотипа.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ скандал Укрпочта Гончаренко Алексей Алексеевич Смилянский
Укрпочта попала в сексуальный скандал из-за рекламы ко Дню влюбленных
07 февраля 2026, 12:05
НАБУ провело обыски на таможне "Луцк": изъяли более $850 тысяч
22 января 2026, 18:08
НАБУ разоблачило топ-чиновников Госпогранслужбы на получении взяток
22 января 2026, 13:46
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
В Киевской области построят сотни домов для переселенцев
20 февраля 2026, 21:39
В Одессе разыскивают несовершеннолетнюю девушку
20 февраля 2026, 21:29
В Киеве люди перекрыли дорогу из-за отсутствия света
20 февраля 2026, 21:06
В Донецкой области погиб военнослужащий из Тернопольщины, который летом вернулся из плена
20 февраля 2026, 20:59
Скелетониста Гераскевича "сватали" в "Холостяк", но его сердце уже занято
20 февраля 2026, 20:40
На Закарпатье у границы с Румынией задержали троих нарушителей и проводника
20 февраля 2026, 20:03
Завтра свет будут выключать в большинстве регионов Украины
20 февраля 2026, 19:53
На Бали чеченцы похитили сыновей украинских криминальных авторитетов
20 февраля 2026, 19:32
В Словакии на краже круассанов разоблачили жителя Закарпатья, разыскиваемого за переправку мужчин за границу
20 февраля 2026, 18:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Николай Княжицкий
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »