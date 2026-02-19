18:29  19 февраля
19 февраля 2026, 16:47

Выкрал с площадки: матери вернули трехлетнюю дочь, которую отец вывез из Киева в Молдову

19 февраля 2026, 16:47
Фото: полиция
Правоохранители разыскали и вернули матери ребенка, которого бывший муж похитил прямо с детской площадки в Голосеевском районе столицы. Девочку нашли в Молдове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Согласно решению суда отцу было разрешено общаться с дочерью исключительно дистанционно – по телефону или через видеосвязь и только в присутствии матери.

Несмотря на это, 42-летний киевлянин похитил ребенка во время прогулки: он подстерег дочь, когда она была с прабабушкой на детской площадке, схватил ребенка и скрылся на автомобиле.

В дальнейшем мужчина вывез дочь за пределы Украины, ведь имел разрешение на пересечение госграницы из-за статуса многодетного отца.

Мать сразу обратилась в полицию. Правоохранители вместе с международными коллегами объявили ребенка в розыск. Впоследствии девочку обнаружили в Молдове – она находилась в квартире знакомых мужчины в ненадлежащих антисанитарных условиях.

Ребенка уже вернули матери, его здоровью ничего не угрожает.

Отца задержали молдавские правоохранители, идет процедура его экстрадиции в Украину. Мужчине заочно сообщили о подозрении за незаконное лишение свободы и невыполнение судебного решения.

Напомним, злоумышленника, задержанного за похищение 13-летнего ребенка в Черновцах, взяли под стражу без возможности внесения залога.

