В Словакии на краже круассанов разоблачили жителя Закарпатья, разыскиваемого за переправку мужчин за границу

Словацкие правоохранители арестовали 23-летнего украинца, разыскиваемого дома за переправку мужчин за границу. Мужчину поймали при попытке похитить круассаны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на korzar.sme.

Как отмечается, задержанный – родом из Хустского района Закарпатской области. В начале февраля он якобы пытался угнать круассаны из магазина Billa в торговом центре Aupark в Словакии.

Правоохранители проверили его документы и выяснили, что задержанный находится в международном розыске: в Украине закарпатец разыскивается за организацию незаконного пересечения государственной границы.

Как сообщалось, в Закарпатье водитель автобуса покинул пассажиров и скрылся в Словакии. Инцидент произошел в конце января в пункте пропуска "Ужгород-Вышнее Немецкое".