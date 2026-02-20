21:39  20 февраля
20 февраля 2026, 19:53

Завтра свет будут выключать в большинстве регионов Украины

20 февраля 2026, 19:53
иллюстративное фото: из открытых источников
В субботу, 21 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что главная причина введения мер ограничения – это последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, из-за сложных погодных условий в Украине обесточены почти полтысячи населенных пунктов в шести областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над тем, чтобы вернуть в работу поврежденные линии электропередачи.

